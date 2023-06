En Hesbaye liégeoise, les rallyes vont pouvoir recommencer

Treize communes* de la Hesbaye liégeoise lèvent leur moratoire sur l’organisation des rallyes. Ce moratoire avait été imposé après la mort dramatique d’une jeune fille de 16 ans et de son fiancé de 18 ans en novembre dernier au rallye du Condroz. Des mesures de sécurité renforcées sont imposées aux organisateurs.

Spéciales neutralisées

Tout ce qui ne sera pas autorisé sera interdit. En pratique, si un spectateur se tient quelque part où il n’est pas indiqué qu’il peut se trouver, ça veut dire qu’il est à un endroit interdit. Et ça aura des conséquences immédiates. "La spéciale sera purement et simplement neutralisée" avertit Manu Douette, le bourgmestre de Hannut, " Il y aura une surveillance par drones et des affiches qui préciseront les conséquences, c’est-à-dire l’arrêt de la spéciale".

Cette mesure-là est la plus forte, mais il y en a d’autres. L’organisateur doit rendre ses plans quatre mois à l’avance. Il doit consulter les habitants de chaque rue. Et si 20% des riverains disent "non", il doit faire passer son rallye ailleurs. S’ils veulent faire passer la course en agglomération, ce que la loi ne prévoit pas, les bourgmestres devront motiver leurs décisions. "On ne nous demande rien d’impossible" note Jacques Ravet, président du Hesbaye motor club. "D’ailleurs, la plupart de ces mesures étaient déjà appliquées".

Les rallyes auto vont donc pouvoir recommencer dans treize communes de la Hesbaye liégeoise, mais Manu Douette regrette avoir aussi reçu des menaces de passionnés de courses automobiles – minoritaires assure-t-il – pendant qu’il travaillait à ce plan de sécurité autour des rallyes.

* Il s’agit des communes de Berloz, Braives, Burdinne, Donceel, Faimes, Geer, Hannut, Lincent, Oreye, Remicourt, Verlaine, Waremme et Wasseiges.