En haut de la vague en compagnie des surfeurs chanteurs : Donavon Frankenreiter

En équilibre, tout en haut de la vague, nous sommes en compagnie des chanteurs surfeurs. Aux États-Unis, nous connaissons tous Jack Johnson, mais ce sport de glisse a généré, également, une quantité assez conséquente d’artistes.

Par exemple, Kelly Slater, la star, multiple champion du monde de surf, et qui a fondé, dans les années 90, avec ses amis Rob Machado et Peter King le groupe The Surfers. Citons également Tom et Lee-Ann Curren. Tom Curren fut aussi champion du monde dans les années 80, lui aussi sort régulièrement des albums et donne des concerts un peu partout dans le monde, tendit que sa fille Lee-Anne, qui a embrassé le circuit professionnel dès 2010 et bassiste au sein du groupe Betty and the Shark. Tom Frager, Justine Mauvin, ou encore Stéphanie Gilmore, sont aussi surfeurs et artistes à succès.

Voici un membre de cette tribu semi-aquatique, à savoir Donavon Frankenreiter.