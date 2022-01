"En harmonie avec la panthère des neiges" : le livre de Frédéric Larrey

"En harmonie avec la panthère des neiges"

Plongez au coeur des hauts plateaux tibétains, territoire préservé de la mythique Panthère des neiges. Ce livre d'exception, est l'oeuvre du photographe Frédéric Larrey et de l'aquarelliste Yves Fagniart. Co-écrit par Marie-Pierre Bey et Jean Michel Bompar, cet ouvrage retrace l'aventure de Frédéric Larrey et d'une équipe de naturalistes sur les hauts plateaux tibétains à la recherche du plus mythique des félins, le "Graal" du naturaliste, le "fantôme des montagnes", l'inaccessible Panthère des neiges. Huit missions, des jours entiers d'affût dans le froid et la rencontre avec un jeune berger tibétain ont permis à Frédéric Larrey et son équipe de s'approcher au plus près de la Panthère des neiges - seulement 12 mètres ! Des images exceptionnelles ont été prises, dont des femelles avec leurs petits de l'année, des paysages grandioses et la faune des hauts plateaux : Yack, Loup gris, Lièvre laineux et... Léopard de Chine du Nord !

Paru aux Editions : Regard du vivant - ISBN : 2955940127