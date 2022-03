En guise de teaser à son nouvel album, Yungblud vous invite à son propre enterrement !

Yungblud vient de teaser avec une série d’indices qui laissent présager le commencement d’une nouvelle ère pour cet artiste à l’énergie explosive. Ce week-end, le chanteur britannique a effacé toutes ses photos de profil des réseaux sociaux et a invité ses fans à son propre enterrement, comme une nouvelle page toute blanche qu'il veut ouvrir.

Il y a un an, c’est confiné que Yungblud travaillait activement en studio pour donner un successeur à son dernier album Weird ! sorti en 2020, après son premier 21st Century Liability de 2018.

Il s’était déjà exprimé à propos de ce futur 3e album en disant que ce serait "la musique la plus personnelle qu’il ait jamais écrite". Et il vient donc cette fois de partager des indices qui laissent entrevoir la sortie de ce nouvel album. Sur ses réseaux, on peut lire cette lettre manuscrite :

"À qui cela peut concerner,

Pour ceux que j’ai laissés tomber, je suis désolé. Pour ceux qui m’ont laissé tomber, allez vous faire foutre mais je vous pardonne.

Comment habitez-vous un monde où vous professez que vous ne vous souciez pas de la façon dont vous êtes perçu, mais vous vous souciez tellement que cela vous ronge de l’intérieur ?

J’ai dit la vérité, j’ai fait de mon mieux, j’ai essayé de conquérir le monde et ça m’a enterré vivant.

Vous êtes cordialement et gracieusement invité à mes funérailles."

Sur Twitter, le rockeur, contraint d’annuler ses concerts en Russie cet été, a clairement exprimé son soutien au peuple ukrainien mais aussi aux Russes dont il considère que "les actes brutaux du régime n’ont rien à voir avec les attitudes et les idéaux des belles personnes qu’il a rencontrées par le passé".

Yungblud sera en concert avec Tipik le 13 mai à Forest National avant d’enchaîner avec Rock Werchter cet été.