“En guerre” : Vincent Lindon en syndicaliste révolté

À l’origine nommé “Un autre monde” (titre qui sera donc repris par son dernier film en date), le long-métrage trouve dans son nom une réalité du terrain. C’est cela qui confère une sensation de dureté à l’ensemble : la nature tangible des événements, résonnant continuellement dans l’actualité. La présence de non professionnels pour entourer Vincent Lindon rajoute une couche dans cette volonté d’une retranscription d’un réel intense. Mais attention néanmoins à ne pas prendre le film comme une simple lutte manichéenne tant Brizé a voulu aller au plus proche du réel, tel qu’exprimé dans son interview à l’époque de la sortie du film : “Moi j’ai pris du réel, avec mon coscénariste on a rencontré plein de gens, mais pas que des salariés, des avocats de salariés mais aussi des DRH d’entreprises, belges d’ailleurs, des avocats de patrons et aussi des directeurs d’établissements, des patrons, pour justement construire la parole la plus objective possible. Que chacun ait son truc à défendre. Il s’avère que tous ces gens parlent le français, mais visiblement ils ne parlent pas la même langue. C’est des grilles de lecture du monde qui aujourd’hui ne peuvent plus se superposer. Donc ces gens parlent, ne se comprennent pas puisqu’ils vont chacun défendre avec des arguments leur grille de lecture du monde.”