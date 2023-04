En Guadeloupe, l'expédition Under The Pole explore la vie des grandes profondeurs

Quand les plongeurs remontent à bord, le Zodiac met les gaz pour rallier le Why, le bateau d'Under The Pole, qui héberge une quinzaine de personnes à son bord : scientifiques, plongeurs, mécaniciens, médecin, photographe, cuisinier mais aussi l'institutrice des enfants du couple Bardout, 11 et 7 ans, qui suivent leur parents dans toutes leurs aventures.

"Une bonne bande de copains" qui se connaît depuis longtemps et qui sait trouver "l'équilibre entre le travail de chacun, la vie en communauté et la promiscuité imposée par le petit espace du bateau", ajoute Ghislain Bardout. Il espère parvenir à rassembler les quelque 8 millions d'euros nécessaires au financement du Why Not, le bateau des futures missions, plus grand et plus adapté à l'exploration scientifique que l'actuel.