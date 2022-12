En Grèce, une méthode écologique pour nettoyer la récolte de poireaux.

Le cours d'eau "garde les poireaux frais (...) et on évite d'utiliser l'eau du robinet pour les laver chez nous", souligne l'agriculteur Kostas Antoniou, 48 ans, qui est aussi le maire du village d'Aridaea. Ce sont ses grands-parents qui lui ont enseigné cette pratique. Elle "se transmet de génération en génération", ajoute-t-il, soulignant que la source du ruisseau n'est située qu'à 500 mètres de son village.

Son compagnon, le sexagénaire Ilias Kampakis, assure que l'eau du ruisseau est parfaitement propre. La preuve ? "Nous la buvons sans avoir peur", dit-il. "Des truites y vivent, des poissons qui sont très exigeants en ce qui concerne la pureté de l'eau", argumente-t-il.

Attachés en botte, les poireaux fraîchement récoltés doivent rester entre six et douze heures dans ce cours d'eau au débit faible. A la sortie de l'eau, leurs racines (les "moustaches" selon l'expression locale) sont débarrassées de la boue et la récolte est prête pour le marché.