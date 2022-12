En Grèce, la renaissance culturelle d’Eleusis et de ses joyaux antiques

Plusieurs bâtiments délabrés d’Eleusis, victimes de la désindustrialisation et de la crise financière récente, ont été réaménagés : une ancienne huilerie abrite le nouveau musée archéologique et un ancien centre de bowling s’est transformé en salle de conférence.

La municipalité d’Eleusis dispose désormais d’une "infrastructure qu’elle n’avait jamais eue auparavant […] en mettant en valeur son long héritage", se félicite le maire Argiris Economou.

Depuis le VIIIe siècle avant notre ère, la ville abrite le sanctuaire d’Eleusis, l’un des plus importants centres religieux de l’Antiquité grecque et romaine.

Lieu de naissance du dramaturge grec Eschyle, la ville devait sa réputation jusqu’au IVe siècle de notre ère aux "mystères d’Eleusis", "des rites religieux secrets" de culte de Déméter --déesse de la fertilité, des moissons et du travail de la terre-- et de sa fille, Perséphone, épouse d’Hadès et reine des Enfers, selon la mythologie grecque.

Parmi les initiés figuraient les empereurs romains Marc-Aurèle et son fils Commode. Dans une grande salle pouvant accueillir jusqu’à 3.000 personnes les participants à ces cérémonies nocturnes étaient informés sur "le cycle sans fin de la vie et de la mort" assistant à une reconstitution du mythe de Perséphone, selon des archéologues.