En gare de Tournai, les voyageurs à mobilité réduite se sentent abandonnés par la SNCB

C’était l’un des points forts du projet de rénovation du parvis de la gare de Tournai. Le tunnel sous voies existant devait être prolongé de quelques dizaines de mètres jusque sur le parvis de la gare. Objectif : bâtir une rampe accessible aux personnes à mobilité réduite à l'avant de l'infrastructure. Seulement voilà, la SNCB ne réalisera pas les travaux, au grand dam des PMR qui doivent composer avec une gare difficilement accessible.

Se déplaçant en chaise roulante et étant usager des transports en commun, Emmanuel Turco, président de la commission Wallonie picarde de l’Aviq, a décidé de ne pas en rester là. Il a lancé une pétition demandant à la SNCB de reconsidérer sa décision. " Quand on a présenté ce projet de rampe PMR, je me suis dit que c’était fabuleux. La gare allait devenir enfin accessible, se souvient-il. Je me voyais déjà arriver par cette voie et être totalement autonome. Mais là, ça fait pschit ! Le ballon s’est un peu dégonflé ! "

Ce renoncement de la SNCB met Emmanuel en colère. " Je trouve ça honteux, dégueulasse ! On a l'impression que les personnes à mobilité réduite sont la variable d'ajustement. Quand il n'y a plus de budget, c'est eux que l'on sacrifie"

Les autorités locales très remontées contre la SNCB

Emmanuel Turco n'est pas le seul à fulminer. Du côté de la Ville de Tournai, c'est un euphémisme de dire qu'on apprécie peu la marche arrière de la SNCB. "La rénovation de ce quartier de la gare, c'est un projet global qui implique la Ville mais aussi le SPW (pour le boulevard) et les TEC (pour la gare des bus), fait remarquer le bourgmestre Paul-Olivier Delannois (PS). Tout le monde collabore. Il n'y a finalement que la SNCB qui ne joue pas le jeu." Philippe Robert (PS), échevin en charge des travaux subsidiés par l'Europe, souligne que le projet est lancé depuis 2017 et que la société des chemins de fer a fait faux-bond au dernier moment. "On nous a avancé comme raison la présence d'un local technique qui empêche la liaison entre le nouveau tunnel pour l'accès PMR et l'actuel passage sous voies. Nous avions proposé l'alternative d'un ascenseur que la Ville était prête à financer partiellement. La SNCB n'a pas non plus embrayé."

La SNCB, que nous avons sollicitée, ne s'explique pas sur la raison de l'abandon du projet de rampe PMR. Dans une longue réponse écrite, elle précise pourtant faire de l'accessibilité de ses gares une priorité. "Nous voulons qu’à terme tous les voyageurs puissent prendre le train de la manière la plus autonome possible. À cette fin, le nombre de gares accessibles sera presque doublé d'ici 2032 (d'environ 100 aujourd'hui à 176 en 2032)"

Des réunions avec les élus locaux sont annoncées dans les semaines à venir pour annoncer les prochains investissements. La gare de Tournai figurera-t-elle sur la liste ? Pas de réponse de la SNCB à ce stade. La société rappelle simplement dans sa réponse ce qu'elle met en œuvre pour les personnes à mobilité réduite en gare de Tournai et ailleurs : "L’assistance PMR, un service gratuit qui permet aux personnes porteuses de handicap d’être accompagnées vers les quais et de monter dans un train ou d’en débarquer."

Le ministre "comprend l'impatience des usagers"

Pas de quoi satisfaire ceux qui souhaiteraient voir la gare de Tournai enfin adaptée. Pour y arriver, il y a du boulot. Outre l'accès au tunnel sous voies depuis l'avant du bâtiment, il faudrait aussi relever les quais de plusieurs dizaines de centimètres.

Ministre de la mobilité en charge de la mobilité, Georges Gilkinet (Ecolo) se dit conscient que l'accessibilité de la gare de Tournai n'est pas optimale. "C'est malheureusement encore le cas de bien d'autres gares belges. C'est le résultat du manque d'investissement passé que nous sommes en train de combler. J'ai ainsi pu inscrire 1 milliard d'euros d'investissement pour les dix prochaines années dans les contrats conclus avec la SNCB et avec Infrabel de façon à améliorer l'accessibilité des gares belges. Et je comprends parfaitement l'impatience des usagers de la gare de Tournai dans ce cadre. Je suis en dialogue avec nos entreprises ferroviaires pour identifier et mettre en œuvre les travaux nécessaires à y assurer l'accueil qu'ils et elles méritent, étant entendu que ça ne pourra pas se réaliser du jour au lendemain ".

Avant de pouvoir monter dans le train de façon autonome en gare de Tournai, les PMR devront donc probablement encore s'armer de patience.