En Gambie, les citoyens élisent leur prochain Parlement et consolident la transition démocratique

La population gambienne a voté samedi pour choisir ses députés, lors d'élections qui pourraient donner la majorité parlementaire au président Adama Barrow, réélu en décembre pour cinq ans.

Comme la présidentielle de décembre, ces législatives sont une nouvelle occasion de consolider la transition démocratique dans un petit pays sorti il y a cinq ans, avec l'élection de M. Barrow à la présidence, de 20 années de féroce dictature sous Yahya Jammeh.

Ces législatives ont lieu alors que la démocratie a été malmenée en Afrique de l'Ouest, avec quatre coups d'État militaires en moins de deux ans (Mali à deux reprises, Guinée, Burkina Faso). L'Union africaine et la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest (Cédéao) ont dépêché des observateurs sur place.

Malgré cet enjeu et d'autres plus quotidiens, les Gambiens et Gambiennes ne semblent pas s'être mobilisés aussi massivement qu'à la présidentielle pour aller déposer, non pas un bulletin, mais une bille dans un des bidons aux couleurs à l'effigie de leur candidat, procédé institué sous la colonisation pour cause d'illettrisme.

Les Gambiens sont appelés à choisir 53 députés parmi 245 candidats. Après la fermeture prévue à 17h00 (19h00 heure belge) des 1.540 bureaux du pays, les résultats pourraient être connus dimanche. Le président nommera par ailleurs cinq députés, dont le président de l'Assemblée.