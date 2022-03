En France, un maire s'oppose à l'installation du supermarché russe Mere dans sa commune. Et en Belgique ?

Le maire de Thionville a fait savoir ce mercredi sur France Bleu Nord qu'il allait s'opposer à l'installation prévue d'ici deux mois d'un supermarché de la marque russe Mere sur sa commune, en raison de l'invasion de l'Ukraine. "On a quand même une conscience, tous. Et ce qui est montré aujourd'hui sur toutes les télévisions du monde, sauf en Russie, est absolument abominable. J'appelle toutes et tous à se révolter", a-t-il déclaré.

Cette chaîne de "hard discount", spécialisée dans la vente aux prix les plus bas possibles, ambitionne d'ouvrir prochainement dix nouveaux magasins en Belgique.