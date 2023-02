En France, un ancien haut fonctionnaire face à la justice : il forçait les femmes à uriner devant lui

Sophia (prénom d’emprunt) est l’une de ces femmes. Elle a confié son histoire aux Grenades. En 2016, après avoir accouché de son deuxième enfant, elle cherche un nouveau travail dans le milieu culturel. Elle passe un entretien d’embauche dans le bureau de Christian N., qui lui offre un café. Elle remarque qu’il consulte son téléphone (en fait, il est en train de prendre des photos d’elle).

Il lui propose ensuite de sortir à l’extérieur pour continuer l’entretien. Elle ne fait pas attention au chemin, car elle doit répondre à de nombreuses questions précises. Sophia commence alors à avoir une envie de plus en plus pressante. Gênée, elle interrompt l’entretien pour expliquer qu’elle a besoin d’aller aux toilettes. Elle comprend qu’ils sont loin du centre-ville et qu’il n’y a pas de toilettes dans les environs. Christian N. se montre désolé et fait mine d’en chercher une avec elle.

Cependant, l’entretien continue… Sophia commence à avoir mal physiquement et finit par s’uriner dessus. Voyant qu’elle va mal, Christian N. lui propose de la cacher derrière sa veste pendant qu’elle urine parterre. Sophia accepte, expliquant ne pas avoir le choix car le besoin était trop fort. Elle précise qu’il reste très près d’elle, il ne détourne pas le regard. "Je me suis dit qu’il n’y a qu’à moi que ce genre de choses arrive". Elle n’aura plus de nouvelles du poste pour lequel elle avait postulé.

Fin 2018, Sophia est contactée par une policière. Dans le fichier Excel de Christian N., l’enquête a découvert des photos d’elle, accompagnées de son nom et de son prénom. Elle comprend alors qu’elle a été piégée et qu’il y existe de nombreuses autres victimes. Sophia a immédiatement porté plainte.

C’est considéré comme une histoire de femmes qui font pipi… alors que pour moi, c’est une agression sexuelle

Elle fait aussi partie des femmes qui ont amorcé la deuxième procédure, auprès du tribunal administratif. "Même si j’ai hâte que la procédure pénale avance, cela fait des années qu’on l’attend, pour moi cette procédure-ci est très importante car elle interroge l’institution. Ils devaient être au courant en interne, au vu du nombre de femmes concernées pendant 10 ans. On sait aussi qu’on le surnommait ‘le photographe’ au sein du ministère et qu’on disait aux femmes de porter un pantalon près de lui", souligne Sophia. "Il faudrait interroger la société tout entière pour que cela n’arrive plus ! C’est tout un système qui a protégé cet homme", continue-t-elle.