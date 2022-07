En France, multiples départs de feu dans les Bouches-du-Rhône et le Gard

Des centaines de pompiers combattaient jeudi après-midi "une multiplicité de départs de feux" dans le Gard et les Bouches-du-Rhône, dans des conditions "extrêmes", face à un fort mistral et des sols victimes d'une sécheresse précoce.

A Arles, un feu est parti depuis des roseaux et des broussailles vers midi, avant de se propager rapidement et de sauter la Nationale 113, un axe stratégique qui assure la jonction de l'A54 entre Nîmes et Marseille, a rapporté un porte-parole des pompiers.

Eviter que le feu n'atteigne les habitations

Sur le secteur, quatre Canadair et jusqu'à 185 pompiers se sont livrés à une sorte de "guérilla urbaine" pour "tout faire" pour éviter que le feu n'atteigne les habitations ou les commerces proches. Au moins huit maisons ont été endommagées mais plusieurs centaines ont pu être préservées, selon les pompiers, qui se voulaient rassurants vers 17H00, estimant que la situation évoluait favorablement.

La N113 a été coupée dans les deux sens.

Poussé par un vent très violent (...), le feu de broussailles a traversé le cours d'eau au milieu de la zone commerciale et atteint l'autre rive

"Poussé par un vent très violent (...), le feu de broussailles a traversé le cours d'eau au milieu de la zone commerciale et atteint l'autre rive, où se trouvent les concessionnaires", a décrit à l'AFP Audrey Soto, responsable du club de sport "Keep cool" de la zone commerciale de Fourchon, tout proche du Géant Casino derrière lequel l'incendie est parti.

Les rafales ont atteint jusqu'à 85 km/h jeudi dans les Bouches-du-Rhône, où la préfecture avait interdit l'accès aux 25 massifs du département, depuis le Parc national des calanques jusqu'aux Alpilles toutes proches d'Arles.