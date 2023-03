En France, les néo-ruraux, ces diplômés en reconversion professionnelle, de plus en plus nombreux.

L'Ouest et le Sud profitent globalement le plus de l'arrivée de nouvelles populations, en particulier les littoraux mais aussi le pourtour du Massif Central, le nord de la région Nouvelle-Aquitaine et des Vosges ainsi que le Piémont pyrénéen.

Les campagnes les plus attractives sont celles dont les espaces naturels ont été le plus préservés tout en restant accessibles en transport.

"La pandémie a joué un rôle de catalyseur de projets de déménagement déjà existants, en particulier de familles confrontées à l'arrivée d'un deuxième enfant ou de personnes retraitées", précise Mme Delage.

Loin de départs précipités dans des zones rurales mal connues, ces déménagements correspondent plutôt à des projets aboutis dans des endroits déjà familiers. "On revient en général dans un lieu où on a habité ou passé des vacances étant enfant", poursuit la chercheuse.