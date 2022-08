En France, la sécheresse dévoile les traces d’une ancienne ville fortifiée

Ce sont nos collègues de France 3 qui ont révélé l’information. C’est un milieu d’un champ de luzerne que les motifs sont apparus. Si partout ailleurs, les plants sont complètement brûlés par la chaleur, quelques rescapés continuent de verdir à l’endroit exact où se tenait, il y a 2500 ans, une fortification. La longue palissade a laissé derrière elle les traces des trous creusés pour enfoncer ses poteaux et d’un fossé. C’est là que les racines des plantes plongent plus en profondeur et parviennent à trouver de l’eau et de la fraîcheur, résistant à la canicule.