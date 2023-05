En France, face au risque d'incendie accru, des cuves à vin deviennent réserves d'eau

Cette recherche est d'autant plus importante que l'action des avions bombardiers d'eau est aussi affectée par la sécheresse. "Il y avait trois lacs où les Canadair pouvaient aller écoper. Aujourd'hui, le niveau de ces lacs est trop bas. Ils sont obligés d'aller à l'étang de Salses", seul point d'approvisionnement possible, note-t-il. Or, "en fonction de la localisation du sinistre, ça rajoute du temps de vol et les Canadair sont moins longtemps" sur les lieux de l'incendie.

Les Pyrénées-Orientales ont déjà été le théâtre du premier grand incendie de cette année en France. Parties le 16 avril de la commune de Cerbère, les flammes ont parcouru 1000 hectares et traversé la frontière espagnole.

Ce département frontalier avec l'Espagne est le plus touché par la sécheresse en France. Il n'a pas connu une situation comparable depuis 1959, date des premières statistiques de ce type par département, selon des données de Météo-France.