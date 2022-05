En France, Elisabeth Borne nommée Première ministre : la presse française mitigée

Dans une interview au Journal du Dimanche le 15 mai, la première femme à occuper ce poste avait fustigé une classe politique machiste en France.

L’inquiétude se lit aussi dans les pages de Libération : "Malheureusement, la question n’est […] pas de savoir si Elisabeth Borne subira un jour un dérapage sexiste, mais quand…". Le quotidien tient à souligner que cette nomination reste en revanche "un non-événement politique".

L’Opinion se montre également sévère et souligne le retard de la France en matière de promotion féminine "alors que cinq pays de l’Union européenne sont dirigés par des femmes, que Angela Merkel est restée plus de seize ans à la tête de l’Allemagne, que Margaret Thatcher a conduit d’une main de fer la Grande-Bretagne plus de onze ans".