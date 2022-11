En France, DLC et DDM vont devoir être indiquées plus clairement.

"Chaque année en France, près de 10 millions de tonnes de nourriture consommable sont gaspillées, soit l'équivalent de 150 kilos par habitant et par an" selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe). En Belgique, ce sont 3,6 millions d'aliments propres à la consommation qui sont jetés, ce qui revient à environ 345 kg par personne.

Too Good To Go, entreprise qui promeut l'antigaspillage alimentaire via une application, a "salué" l'ajout de cette "mention complémentaire volontaire sur les emballages pour sensibiliser les consommateurs aux dates de consommation", estimant que "20% du gaspillage alimentaire dans les foyers est dû à une mauvaise compréhension" de ces notions.