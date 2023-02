En France, des musées mettent en avant la nature et l'urgence climatique

Le Musée de Grenoble poursuit le même but à travers l’exposition "De la nature". Le directeur Guy Tosatto et la conservatrice en chef Sophie Bernard ont donné carte blanche aux artistes Giuseppe Penone, Philippe Cognée, Cristina Iglesias et Wolfgang Laib pour interroger la place de l’humain dans le vivant. Ils invitent tous à se départir d’une vision anthropocentrique et utilitariste pour adopter une approche plus empathique selon laquelle la nature est digne d’être contemplée et protégée.

Ainsi, l’Italien Giuseppe Penone révèle les énergies qui traversent l’être humain et l’unissent de manière consubstantielle à son environnement à travers deux séries d’œuvres. "Gesti vegetali" est composée de sculptures en bronze, à mi-chemin entre la figure humaine et le végétal, tandis que "Verde del bosco" rassemble des paysages-empreintes d’arbres issus du frottement de végétaux sur toile. De son côté, l’Espagnole Cristina Iglesias a conçu une nouvelle chambre végétale pour l’exposition "De la nature". Cette sculpture monumentale plonge le public dans une grotte minérale et suintante d’humidité, qui évoque tant Mère Nature que l’architecture. Le Français Philippe Cognée a, lui, métamorphosé des fleurs, des forêts et des buissons de ronce en des compositions abstraites à la fois fascinantes et inquiétantes, tandis que l’Allemand Wolfgang Laib a installé un de ses fameux "carré de pollen" au Musée de Grenoble pour évoquer la beauté et la fragilité de nos écosystèmes.

La préservation de la biodiversité est aussi au cœur de la programmation du musée d’Art moderne et d’Art contemporain (MAMAC) de Nice. L’exposition "Devenir fleur" nous invite à porter un nouveau regard sur ces plantes, synonymes de fragilité et de renaissance dans l’inconscient collectif. Hélène Guenin, directrice du MAMAC, et Rébecca François, attachée de conservation de l’établissement, ont réuni une trentaine d’artistes visuels de différentes générations ayant tous observé, cité ou travaillé avec le végétal, dont l’Italienne Chiara Camoni, la Française Laurence Aëgerter, le Japonais ​​Tetsumi Kudo et l’Allemand Nils Udo. Leurs approches diverses et variées invitent les spectateurs à considérer les fleurs comme des êtres vivants à part entière, et non seulement comme des objets symboliques ou décoratifs. Un changement de paradigme qui nous permettrait collectivement de prendre conscience de leur importance, à l’heure où la flore sauvage est plus que jamais menacée.