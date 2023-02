En France, des cochons sont recrutés pour labourer le sol et désherber les vignes

Labourer le sol, désherber ou encore faire disparaître certaines maladies… Des cochons sont "recrutés" depuis quelques mois par des vignerons pour combattre les problèmes du quotidien. Un projet pilote qui semble déjà porter ses fruits.

"C’est un vrai travail de précision", indique d’emblée Olivier Zebic, consultant viticole et œnologue. "La terre est très grumeleuse. Donc ils aèrent la terre. […] Et quand on a d’autres types de plantes, comme des chardons, ils vont manger la racine et donc le chardon ne va pas repousser."