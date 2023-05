En France, construire sur les toits pour la rénovation thermique des vieux immeubles.

"On ne peut pas tout surélever, heureusement", ajoute M. Mignery, mais "le potentiel est d'environ 10% des bâtiments existants". Tout dépend du plan local d'urbanisme, de l'année et la typologie de construction, des réglementations sismiques et de la possibilité de trouver des promoteurs, qui ont tendance à venir à reculons, explique-t-il.

"Cela ne résoudra pas la crise du logement ou de la rénovation énergétique mais cela y contribue."

"Cela permettrait de traiter 85% des besoins en construction de logements pour les dix prochaines années."

"C'est considérable et c'est une autre façon de réfléchir pour les élus", dit-il.

Evaluée entre 125 et 300 milliards d'euros, la réhabilitation énergétique des bâtiments avance trop lentement en France, relevait en novembre le Conseil économique et social (CESE), en recommandant la surélévation parmi les solutions à activer.

Esthétiquement, ajouter des étages peut apporter une touche contemporaine ou être invisible. Techniquement, cela peut même renforcer l'immeuble, assure l'architecte Jean-Thomas Finateu : "On enlève en poids en retirant l'ancien toit, on construit un nouveau plancher portant l'étage supérieur et on a un chaînage béton autour sur lequel le poids se répartit".