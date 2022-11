En français dans le texte : le meilleur du rap suisse, québécois et africain

Il n'y a pas qu'en Belgique et en France que le rap en français est pratiqué, loin de là. Il est vrai que les amateurs de rap en français ont souvent les yeux tournés vers la France et la Belgique, et pourtant le vivier est beaucoup plus large. A l'occasion du 18ème Sommet de la francophonie qui a lieu ce weekend, on a décidé de vous partager nos coups de cœur parmi les artistes rap venus du reste de la francophonie : la Suisse, le Québec et l'Afrique.

Suisse

Si l’attention du public rap semble s’être récemment tournée vers la Suisse, ça fait un bon bout de temps que le pays à la croix blanche voit éclore de très bons rappeurs et de très bonnes rappeuses. A l’image de KT Gorique qui a connu un grand coup de projecteur grâce à sa participation à "Nouvelle Ecole", le rap suisse a une vraie histoire qui ne cesse d’évoluer. On pourrait vous parler de Di-Meh, Slimka ou Makala qui sont déjà installés dans le paysage rap depuis un certain temps, mais on a préféré le focus sur la génération suivante qui regorge tellement de talents qu’il n’a pas été facile d’en ressortir trois.

Rounhaa

Il s’est imposé comme le visage de cette nouvelle génération de rappeurs suisses. Plus précisément franco-suisse, Rounhaa s’est fait connaître en balançant des sons sur Soundcloud. Avec une émotion palpable dans la voix et des sonorités électro dans les instrus, il a frappé un grand coup avec la sortie de son troisième projet "Möbius" en mai dernier.

Dans cet album, il semble avoir trouvé son propre son, alternant entre des tracks où il kicke ("Papurir", "Boo",…) et des sons plus planants ("Mafia", "Wish I was special", "Bonbon & fleur"). Mention spéciale pour le morceau "Ice" dans lequel il mêle justement ces deux facettes avec des couplets mélancoliques en piano-voix et un refrain aux accents très trap. Signé chez Sublime (le label de Disiz pour lequel il a assuré les premières parties cette année), le rappeur de Genève semble avoir conquis les amateurs du genre. Va-t-il aller au-delà de ce succès d’estime ? C’est tout ce qu’on lui souhaite, et on a surtout hâte d’entendre la suite !