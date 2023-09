En fonction du pays, on ne quitte pas tous ses parents au même âge.

Mais ce n'est qu'une partie de l'explication car par exemple en Allemagne, le taux de chômage n'était de l'ordre que de 2,9% (6,1% chez les moins de 25 ans) alors que les jeunes quittent leurs parents entre 23 et 27 ans. Par ailleurs, les jeunes femmes européennes prennent leur indépendance plus tôt que les hommes, à 25 ans et 4 mois contre 27 ans et 3 mois pour les garçons. L'écart peut être assez conséquent comme en Bulgarie, où le différentiel est de l'ordre de 4 ans et demi quand les femmes partent de chez elles à 25 ans et 4 mois contre 29 ans et 9 mois pour les hommes.

En 2014, le phénomène de la génération Tanguy était déjà souligné par l'organisation Eurofound, qui avançait le poids des traditions culturelles comme explication à ces âges différents à partir duquel les Européens prennent leur envol. "Même si les jeunes ont des emplois, ils ne sont pas aussi stables et permanents que ceux de leurs parents et de leurs grands-parents. La hausse du coût de l'immobilier complique plus encore les choses et freine leur départ du foyer familial", avait expliqué la chercheuse Anna Ludwinek au média canadien La Presse.