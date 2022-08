En Floride, la chasse aux pythons birmans pour aider l'écosystème mais aussi la santé mentale.

Engagé par l'Agence de la pêche et de la vie sauvage de Floride (FWC), il aide à réduire le nombre de ces serpents constricteurs qui se comptent en dizaines de milliers dans l'Etat, selon des experts.

La nuit, Enrique Galan parcourt des kilomètres sur des routes pavées et des chemins de gravier. Il roule doucement, observant avec sa lampe torche les herbes, les racines des arbres et les berges des canaux où brillent ici et là des yeux d'alligators. Son tarif : 13 dollars de l'heure et un supplément par python trouvé, 50 dollars s'il mesure jusqu'à 1,2 mètre, et 25 dollars de plus tous les 30 cm supplémentaires.

Cette soirée d'août, M. Galan est d'autant plus motivé que la FWC a lancé un concours de chasse aux pythons auquel participent quelque 800 personnes pendant 10 jours. La récompense est de 2.500 dollars pour celui qui dénichera et tuera le plus de pythons dans chaque catégorie : professionnels et amateurs. Enrique Galan aimerait beaucoup gagner cet argent pour célébrer la récente naissance de son fils, Jesus.