En Floride, course contre la montre pour les coraux, mis en danger par la chaleur.

Une action urgente car cette chaleur inhabituelle stresse les coraux, qui expulsent leurs zooxanthelles, des algues vivant en symbiose avec eux qui leur fournissent les nutriments dont ils ont besoin. Et en les expulsant, ils perdent aussi leur couleur : on parle alors de blanchissement des coraux, le symptôme annonciateur de leur mort certaine si rien n'est fait rapidement.

Or, depuis quelques semaines, le phénomène est massif : "Je n'ai jamais rien vu de pire (...) Cela peut potentiellement devenir le plus grave (épisode de blanchiment) de l'histoire des Keys", un archipel au large de la Floride, ajoute Alex Neufeld. Le dernier événement de cette ampleur remonte à 2014.

La barrière de corail de Floride est l'une des plus longues du monde : elle s'étend sur plus de 500 km en épousant l'arrondi de la côte, qu'elle longe du nord, près de Sainte-Lucie, jusqu'à son extrémité sud et l'archipel des Keys. Son rôle est essentiel à bien des niveaux : c'est une réserve de biodiversité marine, un refuge pour la faune mais aussi un rempart face aux ouragans et aux fortes marées.