En flirtant avec l’antisémitisme, Kyrie Irving met sa carrière en péril

Les excuses forcées et tardives ne suffisent pas : Kyrie Irving, mis à l’écart par les Nets et dont le partenariat avec Nike a été suspendu par la marque, a mis son avenir en NBA en péril en faisant la promotion d’un film à caractère antisémite.

Pour avoir publié sur ses réseaux sociaux l’affiche du film "Hebrews to Negroes : Wake Up Black America" et des liens vers le site d’Amazon permettant de le louer ou l’acheter, le joueur va-t-il devenir persona non grata ?

Malgré la gravité du dérapage et son impact sur ses quelque 4,6 millions d’abonnés, rien n’est encore sûr.

Mais sa situation à Brooklyn, où il a posé nombre de problèmes depuis son arrivée en 2019, notamment en refusant de se faire vacciner contre le Covid, apparaît de plus en plus précaire.

Car Irving ne s’est pas contenté d’agir avec "imprudence", comme l’a regretté jeudi le patron de NBA Adam Silver, dans un communiqué qui a eu une semaine de retard sur les faits, ou comme un "idiot", ainsi qualifié par l’ancienne star Shaquille O’Neal. Il a surtout persisté, parfois avec virulence, à assumer son acte, sans formuler de regrets.

Jusqu’à jeudi soir.

"A toutes les familles de la communauté juive qui ont été blessées et affectées par mon message, je suis profondément désolé et je vous présente mes excuses", a-t-il enfin consenti à déclarer.

Le fait est que les Nets venaient, quelques heures plus tôt, d’asséner une tape sur ses doigts, en le suspendant pour cinq matches au moins, sans salaire perçu.