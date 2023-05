En Flandre, les maisons de vacances construites illégalement sont démolies une à une

La ministre flamande de l’Environnement, Zuhal Demir (N-VA), a démoli elle-même, une maison de vacances construite illégalement à Tessenderlo jeudi après-midi. De quoi illustrer sa politique sur le contrôle des maisons secondaires construites sans autorisation.

"Nous achetons de plus en plus de parcelles de forêt et lorsque nous y trouvons des maisons de vacances illégales, la politique est très claire. Nous les démolissons et rendons cet espace à la nature."

C’est ainsi que 130 résidences secondaires illégales ont disparu au cours des quatre dernières années. Le contrôle des résidences secondaires illégales dans les zones naturelles sensibles sera également une priorité du programme d’application de la loi dans les années à venir.

Faire disparaître ces résidences de vacances illégales

On ne sait pas exactement combien de maisons de vacances illégales sans permis il y a en Flandre. L’année dernière, 24 dossiers ont été ouverts et les constructions illégales ont été éliminées.

"En Flandre, nous n’avons pas encore de registre des permis et nous ne savons donc pas combien il y a de ces maisons de vacances illégales. Mais lorsque nous achetons des parcelles, nous mettons également un terme à cette situation et l’objectif est de faire disparaître ces résidences de vacances illégales."

Sur le terrain de Galgenberg, à Tessenderlo, où se trouvait la maison de vacances démolie par Demir, des travaux sont en cours pour restaurer les prairies et remettre en état la piscine existante.