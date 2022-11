En Flandre, les communes chères pourront réserver les logements à leurs habitants

Seules les communes flamandes les plus chères - principalement dans la périphérie - et quelques villes auront la possibilité de mettre en œuvre cette politique prioritaire. Elles pourront contribuer financièrement à hauteur de 50 à 100% à la part foncière du logement. Pour ce faire, les acquéreurs devront remplir trois conditions: être enregistrés dans la commune concernée ou dans une commune voisine flamande depuis au moins cinq années consécutives au cours des dix dernières années; ne pas encore posséder de bien immobilier et avoir un salaire inférieur à un plafond qui reste à déterminer.

Par ailleurs, toute personne achetant une maison par le biais de ce système devra y vivre pendant les vingt premières années. Les acquéreurs qui vendraient leur terrain ou leur logement devraient reverser l'intervention financière aux communes, qui disposent également d'un droit de préemption.

En 2013, la Cour constitutionnelle avait annulé un décret de même nature. Mais cette fois, le gouvernement flamand se dit convaincu d'avoir utilisé des "critères objectifs".