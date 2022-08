En Flandre, l’agence de traitement des déchets accepte le plan d’assainissement des sols de l’usine 3M

L’Agence flamande de traitement des déchets (OVAM) a déclaré "complet et recevable" le premier plan d’assainissement des sols que l’entreprise chimique 3M a préparé pour la zone entourant son site de Zwijndrecht. Il s’agit d’une version modifiée du plan soumis plus tôt cette année et qui semblait présenter des lacunes importantes. L’OVAM commencera immédiatement à informer les résidents et les propriétaires des terrains faisant partie du plan, annonce-t-elle vendredi.

Ce plan d’assainissement ne concerne qu’une première zone autour de 3M à Zwijndrecht (dite zone 1A) où sont présentes les plus fortes concentrations de PFAS. Les travaux proprement dits pourraient commencer dès cette année. Pour la zone 1B et la zone 2, l’approche proposée pour l’assainissement des sols est attendue pour le 31 décembre de cette année. On ne sait pas encore quand ces travaux-là débuteront.