En Finlande, le carton d'une "bière Otan" au bon "goût de sécurité".

A seulement 50 kilomètres de la frontière avec la Russie, les alentours de Savonlinna ont toujours été un lieu d'affrontements avec le puissant voisin russe, y compris pendant la Seconde Guerre mondiale. Un flux continu de clients se pressent dans la petite brasserie, située dans un bâtiment de brique rouge construit en 1909, quand la Finlande faisait encore partie de l'Empire russe. "Nous sommes là pour acheter la célèbre bière Otan. "Nous voulions voir quel goût elle a", expliquent en chœur Susanna Häkkinen, 24 ans, et Emilia Mykkälä, 28.

Avec ses huit employés chez Olaf Brewing, Petteri a du mal à suivre la demande et la bière est vendue dès qu'elle sort du tapis roulant. "Normalement on vend cent canettes de bière par jour. Là on est à plus de 2.000", explique-t-il. "On est une petite brasserie, on fait de notre mieux, mais on arrive pas à suivre, c'est trop".