En finir avec le perfectionnisme et apprendre à s’aimer tel que l’on est

Nos vies sont dictées par un rythme effréné d’injonctions et d’exigences qui nous promettent le bonheur. Seulement, ces règles tacites auxquelles on essaie de se soumettre sont bien plus nombreuses qu’on ne peut le supporter : il faudrait avoir une carrière brillante, une peau lisse, une bonne routine sportive et une alimentation saine mais aussi être aimable en toutes circonstances, dormir suffisamment et avoir une vie sociale et culturelle animée.

Difficile de briller socialement tout en maintenant une vie intime riche, et nous sommes parfois contraints de faire des choix sur ce qui nous rend le plus heureux. Notre société comme notre ego cherchent parfois à nous imposer une ligne de conduite et à s’approcher d’une perfection. Une quête impossible et épuisante qui, pour la coach britannique en leadership et autrice de l’ouvrage "The Art of Enough", Becky Hall, peut se résoudre en exerçant l’art de la suffisance, dont elle détaille les avantages pour le magazine Stylist. Une méthode qui n’a pas vocation à nous éloigner du succès mais plutôt à nous apprendre à lâcher du leste…