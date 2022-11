"En finir avec la rivalité féminine" : s’approcher d’une sororité bienveillante

En dehors des points plus sociologiques, il est à noter que les autrices ont voulu rendre le tout accessible en y incorporant des extraits de rivalités féminines présents dans la pop culture. À la lecture de ces films ou séries, on se rend compte de la portée que cela a pu avoir sur toute une génération de filles et de garçons ayant grandi et vécu avec de telles images.

On nous enseigne que les femmes sont des ennemies 'naturelles' et que la solidarité n’existera jamais entre nous […] Nous avons bien appris ces leçons. Nous devons les désapprendre si nous voulons construire un mouvement féministe durable, consistant et cohérent

Quand on ne montre que très rarement des amitiés féminines mais que les rivalités sont toujours bien présentes, et qu’elles font le sel du récit, il est évident que les représentations, la construction de l’identité, la relation avec autrui s’en voit déforcée. On pourra apprécier les références à la série Sex & the City, à la saga mondialement connue d’Elena Ferrante, L’Amie prodigieuse, et au film Ma Meilleure ennemie avec Julia Roberts et Susan Sarandon.