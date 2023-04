"En finir avec Eddy Bellegueule", un spectacle virevoltant qui explore les préjugés d’une société précarisée

"En finir avec Eddy Bellegueule", le roman d’Edouard Louis paru en 2014, adapté au théâtre, occupe la scène du Studio 12 du Théâtre Jean Vilar à Louvain-la-Neuve, jusqu’au 15 avril.

Bellegueule, c’est le patronyme d’Edouard Louis, un jeune homme de Picardie, qui subit le rejet de son entourage, parce que dans ce milieu du nord, on n’aime pas les pédé (comme ils disent). On est plutôt sportif, on ne poursuit pas d'études, l’ambition n’est pas la règle, et l’alcoolisme y fait des ravages.

C’est dans ce contexte que l’auteur a grandi, et que ce roman autobiographique est né. Mais le propos est plus large que la préférence sexuelle revendiquée par Edouard Louis.

Jessica Gazon la metteuse en scène du spectacle, comme toutes les comédiennes, ont été en résonance immédiate avec le texte. Originaire du nord de la France pour la plupart, un milieu précarisé, le boulot qui abime les corps, le harcèlement, et le regard des autres elles connaissent !

Rencontre avec Jessica Gazon et Sophie Jaskulski…

"En finir avec Eddy Bellegueule", une mise en scène magistrale et ludique, signée Jessica Gazon, avec Sophie Jaskulski, Janie Follet, Louise Manteau et François Maquet. Et un coup de chapeau à la costumière Elise Abraham, qui transforme en un clin d’œil, une fille en garçon et inversement.