"En finir avec Eddy Bellegueule" : récit de la différence

Adaptée du roman du même nom, l’histoire narre la vie de son auteur Edouard Louis, né Eddy Bellegueule. L’écrivain grandit dans un milieu précaire où les injonctions à la masculinité sont écrasantes pour ce jeune garçon qui se décrit comme efféminé.

La pièce plonge dans cet univers d’une masculinité qui boit, qui cache, ne ressent pas, car la masculinité plus que tout doit tenir, ne doit rien céder. Dans ce petit village picard reculé, la pièce raconte aussi la misère, alimentée par l’homophobie, le sexisme, le racisme. Une difficulté qui s’ajoute pour le jeune protagoniste qui découvre son homosexualité, harcelé à l’école, moqué par ses parents. Sa seule option : fuir ce milieu et les siens.

Quatre comédiens Janie Follet, Sophie Jaskulski, Louise Manteau et François Maquet se donnent la réplique, et porte ce récit sur la différence, l’exclusion et l’émancipation sociale. Dramaturgie de Thibaut Neve et mise en scène de Jessica Gazon.

La pièce En finir avec Eddy Bellegueule de la Compagnie Gazon-Neve et du Collectif La Bécane est à voir :