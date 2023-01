En fin de contrat en juin, Noah Mbamba devrait partir pour Leverkusen cet été

Il n’y a pas qu’en championnat que le FC Bruges patine. Avec un effectif pléthorique pour pouvoir jouer sur tous les tableaux, Bruges a parfois du mal à donner du temps de jeu à certains jeunes. Parmi eux, Noah Mbamba. En fin de contrat en juin, le milieu devrait partir libre cet été.

Avec 21 matches disputés pour 743 minutes de jeu et protégé de Philippe Clément, on pensait que la carrière de Noah Mbamba était lancée la saison passée. Si cette année, le milieu défensif a plus joué en termes de minutes, il n’a cependant disputé qu’une seule rencontre depuis le 11 novembre.

Un temps de jeu qui n’aide sans doute pas à une prolongation de contrat qui se termine en juin, malgré des tentatives de prolongation depuis cet été. Et donc, depuis le 1er janvier, le jeune joueur de 18 ans attire les grosses écuries, notamment en Bundesliga avec le Bayer Leverkusen comme l’explique Het Laatste Nieuws.

Alors que Bruges surfe depuis quelques années avec des superbes résultats et lance des jeunes, voir Mbamba partir, ce serait un peu un échec, un de plus cette saison. Déjà parce que le joueur partirait gratuitement et puis parce qu’il n’a pas vraiment pu se montrer cette saison. Reste à voir où le joueur pourra enfin lancer sa carrière.