En Famenne, Laurent et ses gaufres au lard primés internationalement

Elles sont aujourd'hui connues dans toute la Famenne et même bien au-delà, les gaufres de Laurent Antoine. Récemment, Laurent s'est installé dans un nouvel atelier, dans l'ancienne boulangerie Graulus à Aye-Marche-en-Famenne. Au départ pour des brocantes ou fêtes d'école, il a développé progressivement "Laurent Gaufre". En 2019, il était primé une première fois avec ses gaufres au sucre. Cette année, le même International Taste Institute, composé de grands chefs internationaux, a distingué sa spécialité, la gaufre au lard. "Ce sont une vingtaine de chefs venus du monde qui goûté notre gaufre", commente Laurent Antoine. "On a pris le risque de concourir avec cette gaufre… c’est sucré-salé, la gaufre au lard ! " Et pour Laurent précise qu’il utilise toujours le lard du Porc Plein d’Air de la Ferme et boucherie Magerotte (Nassogne) et il ajoute " Le lard ne d’être ni trop sec ni trop frais (alors il colle au fer…) et j’ai déjà essayé avec d’autres lards mais le goût n’est plus le même ! "