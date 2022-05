En exclusivité sur Tipik : For Life la série judiciaire produite par 50 Cent

A vos agendas : ce lundi 30 mai à 20h05 les épisodes 1 et 2 de la première saison de For Life débarquent sur Tipik, ils seront également dispo en replay sur Auvio. Au programme : casting 5 étoiles et erreur judiciaire scandaleuse inspirée d’une histoire vraie, le tout produit, entre autre, par 50 cent ! De” criminel” à avocat en passant par candidat politique et producteur de série : l’incroyable histoire d’Isaac Wright Jr est scénarisée dans For Life. On vous explique tout sur cette série à binge watcher au plus vite !

Diffusée pour la première fois aux USA en 2020, For Life est restée inédite dans beaucoup de pays francophones. Bande de chanceux/euse : la série débarque pour votre plus grand plaisir en TV sur Tipik. Créée par Hank Steinberg, elle est produite entre autre par le rappeur 50 cent (excusez du peu) mais aussi par l’avocat Isaac Wright Jr. En effet, le scénario de la série s’inspire directement de la vie d’Isaac. Son histoire ? Il a été emprisonné pour un crime… qu’il n’avait pas commis.

Le pitch de la série ? Accusé à tort de meurtre et envoyé en prison à vie, Aaron devient avocat depuis sa cellule et se sert de sa nouvelle activité afin d’aider ses compagnons mais aussi prouver son innocence. Sa quête de liberté est motivée par son désir désespéré de retrouver sa famille et de récupérer la vie qui lui a été arrachée. Injustement condamné, le détenu va devoir se heurter aux limites du système judiciaire pénal. D’après l’histoire vraie d’Isaac Wright Jr.