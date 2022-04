En exclusivité, Slimane, coach d'honneur, interprète un titre inédit sur la scène de The Voice Belgique

Coach lors des 7 et 8 de The Voice Belgique et de la première de The Voice Kids, Slimane était de retour dans le siège du coach d'honneur lors de la finale de la saison 10. Après avoir chanté avec le talent, l'ancien coach a tenu à faire un petit cadeau au public de The Voice Belgique. En exclusivité, Slimane a interprété un titre inédit de son prochain album intitulé "Dans le noir".