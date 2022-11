En exclusivité pour "Gotha", Patrick Weber rencontre le prince Albert II de Monaco !

C’est dans ce cadre que le prince a accepté notre entrevue. Quelques mois de patience, le temps de caler les agendas et nous voici à Monaco. Autorisation de nous garer devant le palais (c’est un privilège) et distribution des badges, nous sommes reçus par le service communication du palais. C’est le prince lui-même qui a choisi l’antichambre où se déroulera l’interview, une pièce lumineuse avec vue sur mer. Le maquillage se fait dans un salon sous l’œil de la princesse Grace, dépeinte dans son superbe portrait. Puis Son Altesse arrive et nous pouvons commencer l’interview. Les questions sont nombreuses et le souverain prend le temps de développer ses réponses. Accord a été pris préalablement, la conversation portera sur les questions environnementales et non sur les demandes intimes. C’est le deal et nous le respectons, bien sûr. A noter, c’est le prince en personne qui propose une petite séance de photos en fin d’entretien.