En exclu sur Tipik : le film Jumanji Next level à ne surtout pas manquer !

A l’affiche, vous retrouvez l’acteur et producteur Dwayne Johnson qu’on ne présente plus (Fast and Furious). Pour lui donner la réplique la talentueuse rappeuse, actrice et présentatrice TV Awkwafina (Ocean’s 8, La Petite Sirène ou encore L’Adieu avec lequel elle décroche le Golden Globes de la meilleure actrice dans un film musical ou une comédie, oui c’est le classe). Iels sont accompagné.e.s de l’humoriste DeVito (Mars Attack, Big Fish), Karen Gillan (Marvel, la série Doctor Who) mais aussi Kevin Hart (la série de films Scary Movies). La super team se poursuit avec deux chanteurs (et acteurs) : Jack Black (Rock Academy, The Holiday avec Cameron Diaz #coeuraveclesdoigts) et un certain… Nick Jonas (du célèbre groupe de ton adolescence les Jonas Brothers).