En exclu sur Tipik : Damien veut changer le monde, un film super touchant avec Camille Lellouche

Le pitch ? Damien et sa sœur ont grandi dans l'affection de parents fervents militants en faveur des droits humains. Vingt ans plus tard, alors que Damien travaille dans une école, un petit garçon nommé Bahzad, qui se trouve sous sa surveillance en attendant que sa mère vienne le chercher, tente de lui fausser compagnie. Damien, qui a récupéré une adresse qu'il croit être celle du domicile de l'enfant, le rattrape et décide de l'accompagner jusque chez lui. Mais l'adresse s'avère en fait être celle d'un commissariat de police aux abords duquel le gamin tente de prendre la fuite. Rattrapé une fois encore par Damien, il lui explique que lui et sa mère, Selma, sont des sans-papiers et qu’ils craignent d’être expulsés sous peu. Damien, sa soeur (avocate) ainsi que leur groupe de potes leur demandent de quelle façon iels pourraient les aider.