En Europe, une saison de ski perturbée par la douceur hivernale.

Quasiment la moitié des 240 domaines skiables ont été obligés de stopper ou de réduire leur activité.

Si ceux qui sont situés à plus de 2000 mètres ont pu tirer leur épingle du jeu grâce à un froid début de saison, les stations de plus basse altitude ont davantage souffert, affichant des ventes de remontées mécaniques en recul de 10% entre fin novembre et fin décembre.

Le bilan des excursions à la journée est "mitigé", a détaillé Suisse Tourisme dans son premier bilan. "Les touristes suisses n'ont guère eu envie de se rendre spontanément en montagne en raison de la pluie, des températures quasi printanières et du manque de neige."