En Europe, le nombre de morts sur les routes reste plus faible qu'avant la pandémie

Lutte contre les excès de vitesse

L'ETSC demande d'agir davantage dans la lutte contre les excès de vitesse. Antonio Avenoso se réfère à l'accident de Strépy-Bracquegnies il y a une semaine, dans lequel un groupe de carnavaliers a été fauché par un bolide, faisant 6 morts et de nombreux blessés. "La Suède compte 100 fois plus de radars par million d'habitants que la Tchéquie. Sans un contrôle très visible et régulier, certains conducteurs continueront à rouler trop vite en toute impunité et à ruiner des vies".