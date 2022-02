En Europe, le mois de janvier a été généralement plus chaud que la moyenne

Le mois de janvier 2022 a connu, en général, des températures supérieures à la moyenne dans toute l'Europe, selon un rapport publié lundi du Service Copernicus concernant le changement climatique (C3S). Des températures plus élevées que la moyenne calculée entre 1991 te 2020 ont notamment été enregistrées en Allemagne, en Europe de l'Est, en Scandinavie, dans le nord du Royaume-Uni et en Irlande. À l'échelle mondiale, il s'agit du sixième mois de janvier le plus chaud enregistré depuis le début des relevés.

Globalement, janvier 2022 a été 0,28°C plus chaud que la moyenne de la période 1991-2020. La péninsule du Kamchatka, en extrême-orient russe, ou l'ouest du Groenland et certaines parties de l'Antarctique ont également enregistré des températures supérieures à la moyenne.