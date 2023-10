En Europe, algues et plantes aquatiques au menu jusqu'au Moyen-Age.

La consommation d'algues et de plantes aquatiques, courante dans certains pays d'Asie, l'a été jusqu'au Moyen-Age pour de nombreuses populations européennes, révèle une étude, qui suggère que cette source de protéines pourrait retrouver une place dans leur régime alimentaire.

Elle décorent seulement les plateaux de fruits de mer ou flottent dans les soupes de restaurants japonais, et pourtant les algues rouges ou vertes, comme les feuilles de lotus ou de chou marin, ont bien eu par le passé leur place dans le régime alimentaire des Européens. Les fouilles archéologiques et les textes historiques leur conféraient jusqu'ici un rôle non comestible, comme combustible ou fertilisant par exemple.