En Ethiopie, au moins 12 journalistes ont été arrêtés en une semaine

Deux journalistes ont été arrêtés jeudi en Éthiopie, ont annoncé vendredi leurs collègues, portant à au moins 12 le nombre d’employés de médias détenus depuis une semaine dans le cadre d’une vague d’arrestations qui suscite l’inquiétude internationale.

Temesgen Desalegn, rédacteur en chef du magazine en langue amharique Fitih, a été interpellé jeudi matin par des forces de sécurité en civil à son bureau dans la capitale Addis Abeba, a indiqué à l’AFP son collègue Misgan Zinabu.

"Ils ont d’abord emmené Temesgen dans un commissariat de police local […] Les forces de sécurité l’ont ensuite déplacé dans un lieu secret", a-t-il déclaré, ajoutant que son domicile avait également été perquisitionné et des magazines, des disques durs et un appareil photo saisis.

Un autre journaliste et youtubeur, Yaysewe Shimelis, a été arrêté jeudi après-midi à son domicile d’Addis Abeba, a indiqué à l’AFP son ancien collègue Bekal Alamirew.

Incitation à la violence par son travail

"Il est accusé par la police d’incitation à la violence par son travail", a-t-il déclaré, indiquant que l’ancien animateur de télévision a comparu devant un tribunal vendredi.

Ces arrestations interviennent une semaine après que deux chaînes YouTube d’actualité, Nisir International Broadcasting Corporation et Ashara, ont annoncé que leurs studios dans la région septentrionale de l’Amhara avaient été perquisitionnés et certains employés arrêtés.

Les autorités régionales ont affirmé que plus de 4000 personnes ont été arrêtées dans le cadre d’une opération anticriminalité. Mais plusieurs organisations de défense de la presse affirment que médias et journalistes sont également visés, en Amhara et ailleurs dans le pays.