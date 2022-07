En Espagne, une entreprise de reboisement à l’origine d’un incendie de 14.000 hectares

Or, comme l’explique le média El Periódico, le gouvernement régional avait recommandé de ne pas réaliser ce genre de travaux durant cette période de hautes températures. De son côté, la société assure que l’entrepreneur disposait des permis nécessaires, délivrés par les autorités locales. Et que ses entrepreneurs suivent les mesures de précaution recommandées durant la sécheresse.

Résultat, les flammes ont ravagé 14.000 hectares de forêt et provoqué l’évacuation de plus de 1700 personnes dans cinq communes espagnoles - Moros, Villalengua, Alhama d’Aragón, Castejón de Armas et Bubierca.

Ils vont reboiser 200 hectares et brûler au moins 1000 pins de 50 ans

Le maire de Bubierca n’a d’ailleurs pas caché sa colère. "Ils vont reboiser 200 hectares et brûler au moins 1000 pins de 50 ans", a-t-il déclaré auprès du journal aragonais Heraldo.

Une colère d’autant plus forte que – comme l’explique le journal - Land Life est accusé d’être à l’origine d’un autre incendie, survenu un mois auparavant. "Le 20 juin, la même entreprise, effectuant les mêmes travaux, a provoqué un autre incendie dans la zone, qui a brûlé 20 hectares. Malgré cela, il a continué à y travailler", peut-on lire dans le Heraldo.