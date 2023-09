En Espagne, le business des stages pour devenir mercenaire en Ukraine

En Espagne, sur le site web de G.O.A. Tactical Industries, l’entreprise spécialisée en sécurité privée, on trouve des vidéos d’entraînements militaires. Plusieurs cours sont proposés et maniement d’armes, opérations de secours en zone de guerre ou techniques pour devenir garde du corps. Et puis il y a ce stage de cinq jours à Barcelone pour un montant de 700 €. Pour ceux qui aimeraient combattre en Ukraine, l’entreprise dirigée par Francisco Galvan a été mandatée par Kiev pour recruter du personnel.



"Premièrement, le gouvernement ukrainien a besoin d’hommes. Avec nos stages, nous pouvons accréditer des candidats qui ensuite partiront combattre. C’est une sélection qui permet de savoir si les gens ont réellement une formation tactique. Le problème, c’est que des tas de volontaires partent sans la moindre formation ou prétendent en avoir. Mais en réalité, ce n’est pas le cas", explique Galvan.