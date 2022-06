En Espagne, la grève à Ryanair entraîne l'annulation d'une cinquantaine de vols

Une cinquantaine de vols Ryanair au départ et à l'arrivée de l'Espagne ont été annulés jeudi et plusieurs centaines d'autres ont accusé des retards, au quatrième jour de la grève des hôtesses et stewards de la compagnie en pleine saison touristique.

Pour la journée de jeudi jusqu'à 20h00, ce sont 54 vols qui ont été annulés à destination ou depuis l'Espagne, selon le syndicat USO, et plus de 300 qui sont partis ou arrivés en retard.