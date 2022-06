En Espagne, faire pipi dans la mer pourra vous coûter jusqu’à 750 euros d’amende

Une ville espagnole a mis en place une amende pouvant aller jusqu’à 750€ si vous faites pipi dans l’eau.

Les autorités de Vigo, dans la région du nord de la Galice, ont adopté une législation plutôt stricte qui interdit "l’évacuation physiologique sur la plage ou dans la mer", comme l’explique la chaîne de télévision locale Antena 3.

La mairie "n’a pas réellement précisé comment elle comptait faire pour repérer les baigneurs qui se soulageraient dans la mer et pour faire appliquer cette nouvelle règle", selon The Independent.

En plus de cette interdiction, d’autres seront mises en place : il sera désormais interdit

d’utiliser du savon ou du shampoing dans la mer,

de laver les ustensiles de cuisine dans l’eau,

de fumer sur certaines plages (pour diminuer la pollution des plages et des eaux par les mégots),

de laisser des déchets sur le sable,

de faire des barbecues ou des grillades sur la plage.

La municipalité a prévu de mettre plus de toilettes publiques à disposition des visiteurs.

Vigo n’est pas la première ville d’Espagne à mettre en place cette mesure, San Pedro del Pinatar en 2017, l’a également adopté en plus d’interdire la nudité, les jeux à la batte et au ballon et le fait de réserver des places sur la plage avec une serviette (ce qui vous coûterait 30 euros).